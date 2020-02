Autofreie Innenstadt in Mannheim: „Wünsche allen Zweiflern mehr Mut“

Mannheim.Die Debatte um eine autofreie Mannheimer Innenstadt bewegt dieser Tage nicht nur die Gemeinderatsfraktionen und den örtlichen Einzelhandel. Auch im Internet wird über das Thema viel diskutiert. Bis Montagnachmittag (15 Uhr) wurde der Beitrag auf der Facebook-Seite des Mannheimer Morgen 63 Mal kommentiert und acht Mal geteilt.

Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Meinungen der Facebook-Nutzer. „Rouven von H“ findet die Idee „gut, in Freiburg funktioniert es wunderbar.“ Fred Schneider würde am liebsten sogar noch weiter gehen: „Dann aber bitte auch für die Anwohner“, fordert er und schlägt vor: „Die könnten außerhalb parken z.B. Am Maimarkt“. Alles andere sei „reine Bequemlichkeit.“ Magot Hubert ist da völlig anderer Ansicht: „Mannheim ist nicht Amsterdam, das wird nicht funktionieren. Geschäfte mit gehobener Ware werden darunter leiden. Engelhorn etc.“

Auch Ingo Wörlein befürchtet, dass dann „der ältere Teil der Kunden bestimmt nicht mehr zum Einkaufen in die City“ geht. Ähnlich sieht das Susanne Lindauer, die meint, dass das zur „Isolation älterer und gehbehinderter Menschen“ führen könne. Rick Eli setzt dem jedoch entgegen: „Größere Einkäufe kann man liefern lassen.“

Nadja Anima Peter spricht sich gegen zu große Vorbehalte aus und mahnt: „Angst war noch selten ein guter Ratgeber.“ Viele autofreie Fußgängerzonen machten es vor, „dass diese jeder Grundlage entbehrt außer vielleicht Unbeweglichkeit im eigenen Denken.“ Dagegen sei eine solche Zone viel attraktiver, weil die Besucher bei ihrem Einkauf sicher wären und besser entspannen könnten. Ihre Ausführungen schließt sie mit dem Satz: „Ich wünsche allen Zweiflern mehr Mut.“