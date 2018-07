Autokino auf Franklin

Anzeige

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr will die städtische Entwicklungsgesellschaft MWSP auch die-sem Sommer für besondere Momente im Autokino sorgen. Schicke Wagen, Oldtimer, Popcorn, Cola, Burger und die Chance, Filme in einer ungewöhnlichen Szenerie zu erleben, all das gibt es nun zum zweiten Mal vom 10. bis 12. August auf Franklin, der Konversionsfläche in Käfertal.

Wie die MWSP ankündigt, gibt es auf dem Vorplatz der denkmalgeschützten Sports Arena an drei Tagen insgesamt fünf Filme auf einer 16 mal acht Quadratmeter großen Leinwand zu sehen. zu sehen. Die Filme starten täglich gegen 21 Uhr (mit Einbruch der Dunkelheit) und 24 Uhr zur Spätvorstellung. Einlass für den ersten Film ist um 18.30 Uhr.

Auf dem Programm stehen diesmal die Filme Soul Kitchen, Aus dem Nichts, Isle of Dogs – Ataris Reise, Three Billboards outsite Ebbing, Missouri und Walk the Line. tan/red