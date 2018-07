Autoknacker auf frischer Tat ertappt

Anzeige

Im Rottannenweg in der Gartenstadt ist am frühen Freitagmorgen ein Renault aufgebrochen worden. Der Autobesitzer wurde gegen 3.10 Uhr auf Geräusche aufmerksam und ging an seine Haustür, um nachzusehen. Er stellte fest, dass die Beifahrertür seines Pkw offenstand und entdeckte, dass ein Mann in seinem Wagen saß. Sofort ging er auf den Unbekannten zu, der dann gemeinsam mit einem Komplizen, der vermutlich Schmiere stand, in Richtung Karlsternstraße flüchtete. Aus dem Renault wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Zeugenhinweise unter Tel. 0621/77769-0 an das Polizeirevier Sandhofen. tan/pol