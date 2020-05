Automat aus Boden gerissen

Unbekannte haben auf der Vogel-stang versucht, einen kompletten Zigarettenautomaten zu stehlen. Eine Zeugin alarmierte am frühen Montagmorgen kurz vor 3 Uhr die Polizei und berichtete, dass das Gerät in der Thüringer Straße halb aus dem Boden gerissen sei und daneben eine Schubkarre stehe. Wenig später konnte sie wieder Geräusche hören. Beim Eintreffen der Polizeistreife lag der Zigarettenautomat mittlerweile auf der Schubkarre. Eine Zeugin konnte noch drei Personen in Richtung Einkaufszentrum Vogelstang davonrennen sehen. Der Automat samt Betonsockel sei zum Abtransport offenbar zu schwer gewesen, heißt es im Polizeibericht. Die Schubkarre sowie ein Schraubendreher, der im Schloss des Automaten steckte, wurden sichergestellt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war es den Tätern nicht gelungen, den Automaten aufzubrechen.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnten unweit des Tatorts drei Jugendliche im Alter zwischen 17 und 18 Jahren festgestellt und kontrolliert werden. Inwiefern diese als Täter des Diebstahlversuches in Betracht kommen, muss ermittelt werden. Weitere mögliche Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Käfertal (Telefon 0621/71 84 90) melden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.05.2020