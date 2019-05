Autor Keff Vidala liest aus Roman

In seinem dunkelsten Moment voller Depressionen und Leid trifft Keff Vidala durch Zufall Aaliyah, eine kopftuchtragende Muslimin – eine Begegnung, die sein Leben komplett verändern sollte. Doch die junge Frau bewahrt ein schreckliches Geheimnis, denn ihre schmerzliche Zukunft ist bereits besiegelt . . . Am Mittwoch, 8. Mai, liest der Mannheimer Autor und Instagramstar Keff Vidala um 20.30 Uhr in der Thalia-Buchhandlung auf den Planken in P 7 aus seinem aktuellen Roman „Bis uns die Liebe findet“. Keff Vidala wurde in Kinshasa im Kongo geboren, mit neun Jahren kam er nach Deutschland. Bislang schrieb er drei autobiografische Bücher. red/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019