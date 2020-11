Autoreifen abmontiert und gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim.Unbekannte haben am Sonntagabend im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld an einem abgestellten Fahrzeug alle vier Räder entwendet. Nach Angaben der Polizei montierten die Täter gegen 23.30 Uhr an einem Elektro-Fahrzeug der Marke Tesla, das vor einem Autohaus im Saarburger Ring abgestellt war, alle vier Kompletträder im Wert von 3500 Euro ab. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer 06203/93050 zu melden.

