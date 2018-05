Autorennen im Mannheimer Handelshafen endet mit drei Verletzten

Anzeige

Mannheim.Bei einem illegalen Autorennen im Mannheimer Handelshafen sind drei Menschen verletzt worden. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren und krachte mit ihm in eine Lagerhalle. Dabei wurden die 18-Jährige und zwei weitere Insassen des Autos verletzt, wie ein Polizeisprecher in Mannheim am Dienstag sagte.

Den Angaben zufolge hatte sich die junge Frau in der Nacht zum Dienstag ein Rennen mit einem befreundeten 21 Jahre alten Autofahrer geliefert. Das Duo war mit hoher Geschwindigkeit auf der Fruchtbahnhofstraße in Richtung Rheinkaistraße unterwegs

Als die 18-Jährige ihren Kontrahenten überholen wollte, bemerkte sie eine scharfe Linkskurve zu spät, schoss über den Gehweg und durchbrach nach ersten Angaben der Polizei die Blechwand einer Lagerhalle des Regattavereins.