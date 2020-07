Autorin Ambs liest in G 7

Bringen Geflüchtete wirklich Antisemitismus nach Europa, wie es in manchen Diskussionen heißt? Dieser Frage will der Verein „Mannheim sagt Ja!“ in der Veranstaltung „Antisemitismus – zugewandert?“ nachgehen. Am Donnerstag, 16. Juli, um 19 Uhr liest Autorin Ramona Ambs (Bild) in G 7 aus ihrem Buch „Die radioaktive Marmelade meiner Großmutter“. Nach der Lesung sind die Besucher zu einer Diskussion zum Thema eingeladen.

Das Buch von Ambs ist das Porträt einer jungen Frau namens Romy. Diese wächst nach dem Tod ihrer Mutter bei ihren vom Holocaust traumatisierten jüdischen Großeltern auf, wird drogenabhängig und landet auf der Straße. Entlang der Geschichte zeigen sich alltägliche Erfahrungen von Antisemitismus. Autorin Ramona Ambs studierte Pädagogik und Germanistik an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Heute arbeitet sie als Autorin und schreibt als freie Journalistin, unter anderem für das jüdische Online-Portal „Hagalil“ und die „Jüdische Allgemeine“. Ambs lebt in Heidelberg.

Die Veranstaltung findet unter Infektionsschutzbestimmungen im Hof des Theaterhauses G 7 statt. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Geflüchtetenhilfe sind möglich.

Der Verein bittet um Voranmeldung per E-Mail an die Adresse info@masagtja.de.

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.07.2020