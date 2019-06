Autos blockieren Haltestellen

Mannheim.Morgens 8 Uhr. Berufsverkehr auf dem Luisenring. Jeden Morgen dasselbe: tausende Autos. Die Straße ist dicht. Und dann: ein Schulbus. Er hält mitten auf der Spur. Kinder steigen aus, müssen sich an den Autos vorbeiquetschen. So jedenfalls erzählen es eine Busfahrerin und auch Angela Speicher, Schulleiterin der Johannes-Kepler-Grundschule in der Innenstadt. Eine Haltestelle gibt es. Doch

...