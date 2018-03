Autos gemietet – und dann verkauft

Anzeige

Seine laut schluchzende Mutter hält der Verurteilte minutenlang fest im Arm, sein Blick ist starr – Ende einer Verhandlung am Amtsgericht. Bojan S. wird zu drei Jahren Haft verurteilt wegen „gut organisiertem, über längeren Zeitraum gehenden Bandenbetrug“, so Richter Holger Hamm in seiner Begründung. Zum Schluss darf der 30-Jährige kurz Kontakt mit seiner Mutter haben, die im Zuschauerraum den Prozess verfolgt.

Bojan S. hatte gestanden, im Herbst zwei Audis A 8 im Wert von je rund 80 000 Euro sowie einen Ford Transit (37 000 Euro) bei Autovermietungen mit gefälschten Ausweispapieren gemietet und nicht zurückgegeben zu haben. Den Ford habe er selbst nach Bosnien-Herzegowina gefahren, die beiden Audi ein Mittelsmann – die drei Fahrzeuge sind bis heute verschwunden.

Die Autovermietungen sind in Wackersdorf, Heilbronn und Echterdingen – bei einem vierten Betrugsversuch wollte S. in Hockenheim einen Porsche Panamera leihen. Doch die Mitarbeiter der Autovermietung schöpften Verdacht und benachrichtigten die Polizei: Bojan S. wurde am 17. Oktober verhaftet, als er den Sportwagen abholen wollte. E-Mails und die Auswertung seines Handys belegten die Taten – laut Richter Hamm hätte Leugnen wenig Sinn gehabt. Und ob S. unter Druck gesetzt wurde, um die Taten zu begehen, „kann man glauben, muss man aber nicht glauben“, so der Richter.