Autos in der Stadt beschädigt

Drei Unbekannte haben am Samstagabend gegen 23 Uhr zwischen den Quadraten L 10 und L 12 drei Fahrzeuge beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Zeugen beobachteten drei unbekannte Täter, die die Außenspiegel eines Daihatsu, eines Nissan und eines Mazda beschädigten. Die Fahrzeuge waren zwischen L 12, 6 und L 12, 10 am Fahrbahnrand geparkt. An dem Mazda wurde außerdem der Lack am rechten Kotflügel zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf 3700 Euro geschätzt. Die Täter flüchteten in Richtung der Lauerschen Gärten. Sie sollen Anfang 20 Jahre gewesen sein. Einer hatte blonde Haare, einer trug einen dunklen Kapuzenpulli. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen und weitere Betroffene, deren Fahrzeuge an der genannten Örtlichkeit beschädigt wurden, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon 0621/174 33 10, zu melden. red

Dienstag, 24.11.2020