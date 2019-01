Autos mutwillig beschädigt

Gleich mehrere Fälle von gezielter Beschädigung an geparkten Autos meldet die Polizei. Insgesamt gehen die Ermittler von einem Sachschaden von über 16 000 Euro aus. So zerkratzten Unbekannte die Karosserie eines VW Crafter und beschädigten die Windschutz- und Heckscheibe mit einem Stein. Der Wagen war in der Jakob-Trumpfheller-Straße (Neckarstadt) geparkt, am Mittwochnachmittag bemerkte der Besitzer die Schäden – sie sollen bei rund 13 000 Euro liegen. Mehrere in der Innenstadt geparkte Fahrzeuge wurden vermutlich in der Nacht zum Mittwoch beschädigt. An drei im Quadrat L 2 geparkten Autos wurden Türen zerkratzt und Scheiben beschädigt – der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. In Neckarau beschädigte ein Unbekannter ebenfalls am Dienstag oder Mittwoch einen in der Waldhornstraße geparkten Volvo. Hinweise an die Polizei unter 0621/33 01 0 (Neckarstadt), 0621/17 43 31 0 (Innenstadt) oder 0621/83 39 70 (Neckarau). bro/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019