Autos nach Unfall ausgebrannt

Zwei der ausgebrannten Autos auf der Bundesstraße 36. Priebe

Mannheim.Zwei Autos sind nach einem schweren Unfall am Donnerstagmorgen auf der B 36 in Richtung Mannheim ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 8.45 Uhr zwischen den Abfahrten Rheinau und Rheinau-Pfingstberg zu einem Zusammenprall von mehreren Fahrzeugen. Die Insassen konnten sich alle befreien, berichtete ein „MM“-Mitarbeiter vor Ort.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand der Polizei soll ein bislang unbekannter Autofahrer einen Unfall verursacht haben und im Anschluss geflüchtet sein. In der Folge kollidierten drei hinterherfahrende Autos miteinander. Zwei der Fahrzeuge gerieten in Brand und mussten durch die Feuerwehr Mannheim gelöscht werden. Auch das dritte Auto wurde durch das Feuer beschädigt. Drei leicht verletzte Unfallbeteiligte wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 50 000 Euro. Die Fahrbahn war zeitweise gesperrt.

Zwei Schwerverletzte auf B 44

Bei einem weiteren Unfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke sind am Mittwochabend zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger war zuvor auf der B 44 in Richtung Mannheim unterwegs, als er am Ende der Brücke auf das Auto eines 54-Jährigen auffuhr. Zeugenaussagen zufolge habe er zuvor ein Fahrzeug mit nicht angepasster Geschwindigkeit überholt.

Wie die Polizei mitteilte, wurden beide Männer in Krankenhäuser eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine näheren Informationen vor. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 40 000 Euro geschätzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Straße durch eine Fachfirma gereinigt. Während der Aufräumarbeiten war die Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Mannheim zeitweise gesperrt. jüg/kt/kpl

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021