Autosalon wird "Automobil"

Mannheim.Die Mannheimer IAA, der hiesige Autosalon, ist Geschichte, fortan heißt die Veranstaltung Automobil. Am Samstag zeigten auf der alten und neuen Veranstaltung 23 Aussteller insgesamt 165 verschieden Fahrzeuge auf den Planken, den Kapuzinerplanken und dem rund um den Wasserturm. „Bei dem Wetter“, sagte Robert Zanolla, „war das wunderbar.“ Der Verkaufsleiter des Autohauses Ivancan ist zufrieden mit der Automobil: „Sehr viele Leute haben Probefahrten für die nächsten Tage vereinbart, das heißt für uns, dass sie ernsthaft interessiert sind.“

Die Automobil soll eine Weiterentwicklung zum Thema Mobilität sein, wie Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City sagt. Schwerpunktmäßig liegt bei der Mobilität weiterhin der PKW im Vordergrund, aber auf der Suche nach weiterentwickelter Mobilität wurde der Besucher am Stand von Christian Schreiber fündig, der mit seinen Pedelecs und E-Bikes eine echte Alternative zu den Staus in der Region anbot: „Die Leute haben in den letzten Tagen und Wochen bewusst E-Bikes gekauft, um die Fahrzeug-Staus über die Rheinbrücken zu umgehen.“

Aber auch SUVs waren im Angebot, beispielsweise beim Autohaus Kohlhoff. Der Ford-Vertragshändler hat dabei eher die Odenwälder Kundschaft im Visier, wie deren Verkäufer Michael Fabian erklärt: „Einen Pferdeanhänger zieht der SUV ohne größere Anstrengung.“ Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, in vielen Autos mal Probe zu sitzen, wobei da gerade ein sehr junges Publikum zu beobachten war: Bei denen dürfte es aber eher ein Traum bleiben, mit ihrem Traumwagen davon zu fahren.