Autoscheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat in der Gottlieb-Daimler-Straße in Fahrlach die Seitenscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen – gestohlen wurde jedoch nichts, wie die Polizei gestern mitteilte. Demnach hatte der 40-jährige Eigentümer seinen Wagen am Montag gegen 9.30 Uhr abgestellt, den Schaden allerdings erst am Nachmittag bemerkt. Zuvor, so heißt es von der Polizei, sei dem Mann eine „verdächtige Person“ aufgefallen, die mit einem Hammer in der Hand um weitere Fahrzeuge geschlichen sein soll. Der Unbekannte wird als westeuropäisch beschrieben, trug einen Drei-Tage-Bart und war mit einer grau-weißen Basecap, einer schwarzen „Superdry“-Jacke mit Kapuze und orangefarbenen Emblemen sowie weißen Schuhen bekleidet. Zeugen werden gesucht: 0621/17 43 31 0. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019