Autoteile für 420 000 Euro gestohlen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim sind drei Männer im Alter von 35, 36 und 54 Jahren dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt worden. Dieser erließ Haftbefehl gegen das Trio. Die Gruppierung steht im dringenden Verdacht, im Zeitraum zwischen dem 9. März und dem 6. Juni Auto-Teile im Wert von rund 420 000 Euro gestohlen zu haben.

Beladenen Auflieger angehängt

Sowohl am 9. März als auch am 24. April soll der 36-jährige Beschuldigte, der als Berufskraftfahrer arbeitet, mit einer Zugmaschine in den Handelshafen 1 gefahren sein, dort jeweils einen mit Kfz-Teilen beladenen Auflieger angehängt, diesen auf die Friesenheimer Insel gefahren und Teile der Ladung mit Unterstützung des 35-Jährigen auf einen anderen Laster umgeladen haben. Am 6. Juni soll das Duo dann erneut im Handelshafen 1 zugeschlagen haben: Wieder wurde ein dort abgestellter Auflieger angehängt und diesmal auf den Neuen Meßplatz gebracht. Dort sollen die beiden Männer im Schutz der Dunkelheit wesentliche Teile der Ladung auf den bereitstehenden Sattelschlepper des 54-jährigen Tatverdächtigen umgeladen haben. Bei dem Diebesgut handelte es sich um Motoren, Achsen und Getriebe im Wert von rund 420 000 Euro.

Ermittlungen dauern an

Das Fehlen der Ladung wurde jeweils erst am Zielort der Auflieger – in Finnland – festgestellt. Aufgrund der Unregelmäßigkeiten kamen die Ermittler des Raubdezernats des Kriminalkommissariats den Männern auf die Spur, in der Nacht zum 6. Juni, beim letzten Ladungsdiebstahl, erfolgte schließlich der Zugriff. Die drei Tatverdächtigen sitzen derzeit in Justizvollzugsanstalten.