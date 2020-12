Autounfall vor dem Kurpfalz Center – Situation unklar

Mannheim.In der Spreewaldallee in Mannheim-Vogelstang sind beim Auffahren auf den Parkplatz des Kurpfalz Centers zwei Autos ineinander gefahren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam am Dienstag gegen 17 Uhr ein 34-jähriger Fahrer aus Richtung Coca-Cola-Werk, während eine 25-jährige Fahrerin von der Autobahn kam. Als beide in die Einmündung zum Parkplatz einscheren wollten, knallten sie zusammen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, sie fuhren jeweils BMWs. Derzeit ist der genaue Unfallhergang unklar, weshalb die Polizei um Mithilfe durch Zeugen bittet. Hinweise an die Polizei unter 0621 718490.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020