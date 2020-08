Azubi zu Gast in IHK-Podcast

Annina Ksionsek erzählte im Interview von ihrem Werdegang. © IHK

Im neuen Podcast „PodZubi“der IHK Rhein-Neckar erzählen Auszubildende von ihren Erfahrungen in der Arbeitswelt, was bei ihrer Berufswahl eine Rolle spielte, aber auch, was sie dabei ganz persönlich bewegt. In der dritten Folge war Annina Ksionsek, die eine Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print bei der Mediengruppe Dr. Haas absolviert, in einem Interviewspecial zu Gast.

Der persönliche Werdegang von Ksionsek: Fachabitur, Volontariat und anschließende Tätigkeit beim Radio und seit einem Jahr nun die Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print. Im Podcast-Interview hat sich die 25-Jährige auch wegen ihres Radiohintergrunds sofort wohl gefühlt: „Es war super, ich war sofort wieder in meinem Element.“ Auch für die beiden Macher des Podcasts, Sina Klinger und Sonja Fendrich von der IHK, lief die Aufzeichnung der Folge super: „Wir wollen, dass unsere Gäste nicht nur mit ihrer Ausbildung, sondern auch mit ihrem persönlichen Werdegang andere Jugendliche inspirieren. Und Annina hat einen spannenden Lebenslauf.“

Nebenberuflich ist Ksionsek als Influencerin tätig. Sie bewirbt Produkte im Bereich Mode und Beauty. Auf Instagram folgen ihr 18 000 Personen – die Podcastfolge stand deshalb unter dem Titel „Ausbildung trotz Influencer-Lifestyle“. Für Ksionsek schließen sich diese beiden Lebenswelten nicht aus. „Ich bekam auch die Frage gestellt, was ich Mädchen rate, die Influencer werden möchten. Ich finde, dass eine Ausbildung ganz wichtig ist.“

Ihre Ausbildung, in der Ksionsek die Bereiche Personalwesen, Anzeigenverkauf und Finanzbuchhaltung kennenlernt, macht ihr viel Spaß. Eine Rückkehr zum Radio schließt sie aber nicht aus. „Ich möchte mir durch die Ausbildung ein zweites Standbein aufbauen.“ Christopher Kitsche

