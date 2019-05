B 38a: Unfall unter Drogeneinfluss

Unter Drogen hat ein Autofahrer auf der B 38a bei Neuostheim einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet der 23-Jährige am Montagabend auf der Carlo-Schmid-Brücke wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die linken Leitplanken. Das Fahrzeug blieb quer auf zwei Spuren liegen. Mehrere Verkehrsteilnehmer hielten an, sicherten die Unfallstelle und verständigten die Polizei. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Ein Drogentest beim Unfallfahrer reagierte positiv auf Cannabis. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019