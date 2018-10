Baby bei Unfall verletzt

Drei Verletzte und drei Autos mit Totalschaden – so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich gestern am frühen Morgen in Käfertal ereignet hat. Laut Polizei missachtete demnach eine 22-Jährige gegen 5 Uhr die Vorfahrt eines 34-Jährigen an der Kreuzung der Wald- mit der Maria-Kirch-Straße. Wohl aus Unachtsamkeit, heißt es weiter, fuhr schließlich noch eine 50-Jährige in die Unfallstelle und kollidierte mit den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurden neben der Verursacherin auch der 34-Jährige und dessen Baby. Sie kamen nach der Erstversorgung in Mannheimer Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. pol/lok

