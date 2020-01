Bäder: Alle Beschlüsse dieses Jahr

Die Stadtverwaltung will bei der Umgestaltung der Mannheimer Bäder-Landschaft Tempo machen. In diesem Jahr sollen die wichtigsten Beschlüsse im Gemeinderat fallen. Das geht aus dem Zeitplan hervor, der nun im Sport- und Freizeitausschuss vorgestellt wurde.

Mit der Umgestaltung des Herschelbads befassen sich der Arbeitskreis Bäder sowie der Bezirksbeirat Innenstadt im Februar und März. Im April/Mai will die Stadtverwaltung umfassend über die Pläne öffentlich informieren. Anfang Juli entscheidet darüber der Sportausschuss, am 28. Juli der Gemeinderat.

Am weitesten fortgeschritten sind die Pläne für ein Kombibad im Herzogenried. Hier steht im Mai die Entscheidung darüber an, welches Architektenbüro beauftragt wird. Anschließend müssen die Stadträte festlegen, ob das neue Bad einige optional vorgesehene Elemente – etwa ein Rutschenbecken – erhalten soll. Darüber stimmt Anfang November final der Gemeinderat ab.

Gartenstadt wird eingebunden

Das neben dem Carl-Benz-Bad geplante Hallenbad beschäftigt bereits an diesem Dienstag den Arbeitskreis Bäder. Für Februar/März sind drei öffentliche Informationsveranstaltungen in der Gartenstadt geplant. Parallel geht es um die Frage, ob sich der Badebetrieb auf der Vogelstang in reduzierter Form aufrechterhalten lässt, etwa mit einem Schulbecken. Damit befasst sich am 13. Mai auch der dortige Bezirksbeirat.

Die Entscheidungen fallen dann – auch anhand einer von Juli bis September zu erstellenden Machbarkeitsstudie – Mitte/Ende November im Sportausschuss und anschließend im Gemeinderat. sma

