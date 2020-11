Bäder für 167 Millionen Euro?

Auf der Tagesordnung des Sportausschusses stehen an diesem Donnerstag nur drei konkrete Punkte. Aber die dafür jeweils veranschlagten Summen haben eine Größenordnung, mit der es Stadträte nicht alle Tage zu tun bekommen: Knapp 50 Millionen Euro für den Umbau des Herzogenriedbads in ein Kombibad sowie – einstweilen nur grob geschätzt – jeweils rund 55 Millionen für die Umgestaltung des Herschelbads sowie für die Erweiterung des Carl-Benz-Bads um ein Hallenbad. Hinzu kommen 6,9 Millionen für ein Kleinschwimmbecken auf der Vogelstang. Macht unter dem Strich rund 167 Millionen Euro, alles brutto.

Mit Zusatzwünschen ergänzt

Bei dieser Summe wird es kaum bleiben. Am Kombibad im Herzogenried zeigt sich, dass die tatsächlichen Kosten auch für die anderen Bäder noch höher ausfallen könnten: Zunächst wurde das 2017 beschlossene Projekt auf 31,5 Millionen Euro geschätzt. Nun sind es 49,8 Millionen. Das liegt zum Teil an später in den Entwurf aufgenommenen zusätzlichen Elementen, etwa einem Sprungbecken für den Schulsport (3,3 Millionen) und den vom Gemeinderat Anfang Oktober beschlossenen Rutschen- und Außenbecken (2,7 Millionen). Hinzu kommen vor allem die seither allgemein um 13,7 Prozent gestiegenen Baukosten und unerwarteter Zusatzbedarf, wie für die – ebenfalls politisch gewollte – höhere Energieeffizienz.

Beim Herschelbad könnten sich die nun grob geschätzten Kosten von 54,5 Millionen Euro zusätzlich noch aus Denkmalschutz-Gründen verändern. Aber aus denen ist auch eine Förderung mit Bundesmitteln oder Stiftungsgeldern denkbar. Einstweilen sollen die Stadträte hier nur eine Machbarkeitsstudie zur Kenntnis nehmen und die Verwaltung mit der näheren Planung beauftragen.

Das Gleiche gilt für das Hallenbad, das neben dem Carl-Benz-Bad entstehen soll. Mit der Realisierung wurde die städtische Baugesellschaft GBG beauftragt, die Kosten schätzt sie grob auf 55,7 Millionen. Weitere 6,9 Millionen veranschlagt die auf Bäder spezialisierte Baden-Badener Firma Kannewischer für ein Kleinschwimmbecken auf der Vogelstang, dessen Prüfung der Gemeinderat beschlossen hat. Weitere Kosten könnten für die Fläche entstehen. Der Standort ist offen, angedacht ist der geplante Neubau der Geschwister-Scholl-Schulen.

Bisher herrschte über die Bäder-Projekte – trotz mancher Meinungsunterschiede im Detail – großteils Einigkeit im Gemeinderat. Ob dies angesichts der nun veranschlagten Kosten so bleibt, ist fraglich.

Der „MM“ hat dazu die sportpolitischen Sprecherinnen der drei größten Fraktionen befragt. Die Grüne Nina Wellenreuther sagt, die höheren Baukosten im Herzogenried seien auch wegen der zusätzlichen Elemente schlüssig. Und die Schätzungen für die anderen Bäder habe ihre Fraktion „zur Kenntnis genommen“. Man müsse nun priorisieren, wann was gemacht werde. Grundsätzlich findet es Wellenreuther nach wie vor gut und richtig, „dass die Stadt hier so viel Geld für die Bäderstruktur in die Hand nimmt“.

Darüber freut sich auch ihre SPD-Kollegin Andrea Safferling. Während überall im Land Bäder geschlossen würden, „investieren wir jetzt hier in Mannheim in die Zukunft“. Ihre Fraktion werde daher allen Vorlagen trotz der Mehrkosten zustimmen.

Bedenken bei der CDU

Für die CDU teilt Katharina Funck mit, man unterstütze weiter die Umgestaltung des Herzogenriedbads. „Wir stehen auch hinter dem Carl-Benz-Bad und dem Vogelstangbad.“ Mit Blick auf die Kosten müsse jedoch noch mal über den Umfang der Projekte gesprochen werden. „Derartige finanzielle Spielräume sehen wir mit Blick auf andere große Vorhaben der nächsten Jahre in der Stadt nicht“, so Funck. Und beim Herschelbad halte ihre Fraktion die umfangreiche Wellness-Komponente nach wie vor für falsch.

„Bitter enttäuscht“ zeigt sich Uwe Sievers (SPD), der den Bezirksbeirat Vogelstang im Sportausschuss vertritt. Das geplante Becken mit drei 15-Meter-Bahnen sein kein Ersatz für das bisherige Hallenbad. „Hier geht uns Lebensqualität verloren.“

Die Ausschusssitzung beginnt an diesem Donnerstag um 16 Uhr im Ratssaal in N 1. Für die Zuschauerplätze auf der Empore ist eine MailAnmeldung an 15ratsangelegenheiten@mannheim.de erforderlich.

Info: Vorlagen zu den Bäder-Plänen unter bit.ly/3kF45Hb

