Bäume, Wiesen und Flächen für Sport

Die Eröffnung eines Parks in Mannheim liege schon 30 Jahre zurück, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) bei der Eröffnung des Taylor-Parks auf der Vogelstang. Es hatte für ihn daher eine so immense Bedeutung, dass er den Akt mit der Mondlandung verglich: „Das war ein großer Schritt für die Menschheit, und heute ist ein guter Tag für Mannheim.“ Sicherlich, Kurz bezog sich auf den 50. Jahrestag der ersten Mondlandung am Samstag. Damit der Vergleich besser gegriffen hätte, hätte sich der Oberbürgermeister aber auch mal an den Trampolins oder der Riesenschaukel im Taylor-Park versuchen müssen: Losgelöst sein von der Erde, das Gefühl von Schwerelosigkeit, Nervenkitzel kurz vor dem Überschlag und dann im Sturzflug zurück zur Erde – das bieten Trampolin und Riesenschaukel.

Es seien anfängliche „Impulse aus der Bürgerschaft“ gewesen, so Kurz bei der Eröffnungsrede über die Entwicklungsgeschichte des ehemaligen amerikanischen Militärgeländes Taylor Barraks, die sich über das Weißbuch der Stadt fortgesetzt hätten und sich heute in der Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten im Park widerspiegelten. Der zehn Hektar große Park erstreckt sich quer durch das 46 Hektar große Taylor Gelände, das zum Großteil ein Gewerbepark ist. „Das große grüne Band schließt eine Lücke zwischen dem Neckar und dem Käfertaler Wald“, sagte der Oberbürgermeister. Die Größe des Parks „muss man erfahren oder erlaufen“.

Rundfahrt per Rad

Auch Achim Judt sprach von einem „richtig großen Gelände, das einlädt zum Aufatmen, Entdecken und zum Sporttreiben“. Der Geschäftsführer der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP blickte aber auch in die Zukunft, er bezeichnete den Taylor Park als „ersten wichtigen Schritt in Richtung Bundesgartenschau 2023“. Denn der Park schließe die Lücke zwischen dem zukünftigen Bundesgartenschaugelände und dem Käfertaler Wald. Inmitten des Gewerbeparks entstand eine Grünanlage, die dort einen Grünanteil von rund 20 Prozent schafft: Neben dem Biotop mit Schutzstatus blieb auch der Kalk-Magerrasen erhalten, hingegen wurden Blumenwiesen, ein Obsthain, 6000 Stauden, 16 000 Gräser und etwa 1000 Bäume neu gepflanzt.

Unter anderem auch Kiefern entlang des Weges, der sich von Nord nach Süd durch den gesamten Taylor Park zieht. Das mag planerisch und gestalterisch zwar eine „gewollte Verlängerung des Käfertaler Waldes darstellen“, wie es ein an der Planung beteiligter Architekt formulierte. Doch wenn gleichzeitig im Käfertaler Wald wegen der Klimaerwärmung in den nächsten Jahren mit einem massiven Absterben der Kiefernbestände zu rechnen ist (wir berichteten), stellt sich die Frage, ob Kiefern im Taylor Park die richtigen Bäume sind. „Ich freue mich auf die Bäume, die da wachsen“, sagte die optimistische Umwelt-Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne), „und die irgendwann die großen Gewerbegebäude im Hintergrund verdecken werden.“

Nach der Eröffnung wurde es für alle Offiziellen und die Gäste dann doch noch sportlich: Per Rad wurde der Taylor-Park sprichwörtlich erfahren. Vorbei am Aussichtshügel mit Rutsche und der Calisthenics-Anlage für Kraftsportler ging es zum Skatepark, der in Kooperation mit „SAM“ (Skater aus Mannheim) geplant wurde. Die Anlage wirkte fremd, so sauber und noch so schneeweiß: Mit Graffiti werden die jugendlichen Skater sich dort bald häuslich einrichten und die Anlage bunt werden lassen. Die Skater feierten die Eröffnung zusammen mit Alex Mizurov, Lea Schäfer, Alex Ring, Mika Möller und Matze Wischermann, allesamt Profis, deutsche Meister oder Mitglieder des olympischen Teams. Bei verschiedenen Wettbewerben wurde die neue Anlage auch schnell liebgewonnen: „Ich kann mich hier richtig austoben“, sagte Skater Philipp „Phipsi“, der vor einigen Wochen den „Best Trick Contest“ auf der Anlage in Schönau für sich entscheiden konnte. „Die neue Taylor-Anlage fühlt sich gut an, ich hab hier richtig viel Platz.“

Aber auch Kunst ist Bestandteil des neuen Taylor-Parks „Conversio-Skulptur“ nennt der Mannheimer Künstler Philipp Morlock die von ihm auf dem Gelände der Turley Baracks schon vor Jahren vorgefundene alte sogenannte Nissenhütte. Er erkannte den Wert dieser Wellblechhütte und stellte sie leicht gekippt und gedreht in den Wind. Wenn der durch die Hütte fegt, erzeugt er Töne, „als würde“, so Kunstexperte Thomas Schoenberger, „die Geschichte der Vergangenheit in die Zukunft hinaus posaunt werden.“

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019