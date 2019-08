Bagger auf Spinelli

In diesem Frühjahr sind die Bagger gekommen – und haben mit dem Abriss zahlreicher Gebäude begonnen. Auf der früheren Spinelli-Kaserne zwischen Feudenheim und Käfertal-Süd muss Platz geschaffen werden. Schließlich soll hier und in Teilen der Feudenheimer Au in vier Jahren die Bundesgartenschau eröffnet werden. Gerade die Einbeziehung der als Landschaftsschutzgebiet eingestuften Au hatte bei vielen Bürgern für großen Widerstand gesorgt. Auch fand sich im Gemeinderat keine Mehrheit für die Verlegung der Straße Am Aubuckel, die damit durch das Gelände verlaufen wird. Die stadtplanerische Idee hinter der Buga ist die Schaffung eines Grünzugs, der von den Vogelstangseen bis zum Luisenpark reicht. Letzterer soll als sogenannter Satellit ebenfalls Teil der Schau werden. Auf dem Gelände dieser Parkfläche hatte es vor 44 Jahren bereits eine Buga gegeben, mit der viele ältere Mannheimer sehr schöne Erinnerungen verbinden. Eine Ausstellung unter dem Motto „Ein Fest verändert die Stadt“, die dieser Tage zu Ende ging, hat darauf zurückgeblickt. Wo war die Ausstellung zu sehen? imo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019