Bahn erfasst 14-Jährigen

Ein 14-Jähriger hat in der Neckarstadt gestern eine Bahn übersehen. © Priebe

Ein 14-Jähriger ist gestern an der Haltestelle Universitätsklinikum in der Neckarstadt bei einem Unfall mit einer Straßenbahn leicht verletzt worden. Der Jugendliche querte gegen 13.30 Uhr den Haltestellenbereich, übersah dabei die Bahn, die in Richtung Innenstadt fuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 14-Jährige seitlich erfasst und rutschte mit seinen Beinen zwischen Bahn und erhöhtem Bahnsteig. Er konnte sich selbst befreien und erlitt nur Schürfwunden und blaue Flecken. Vorsorglich wurde er dennoch in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wegen der alarmierten Rettungskräfte kam es während der Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Friedrich-Ebert-Straße.

Video Lokales Mannheim: 14-Jähriger bei Unfall mit Straßenbahn verletzt Mannheim, 18.03.2019: Ein 14-Jähriger wurde am Montagnachmittag an der Haltestelle Universitätsklinikum bei einem Unfall mit einer Straßenbahn leicht verletzt. Mannheim, 18.03.2019: Ein 14-Jähriger wurde am Montagnachmittag an der Haltestelle Universitätsklinikum bei einem Unfall mit einer Straßenbahn leicht verletzt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019