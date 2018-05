Bahnen im neuen Abend-Takt

Am Wochenende beginnt in der Stadt eine neue "Zeitrechnung" - zumindest in den Abendstunden und auf den Straßenbahnschienen: Ab Sonntag, 13. Juni, fahren alle Bahnen - außer den Regional-Linien 4 und 5 und der 6A - auch von 20.30 bis 23.30 Uhr im 20-Minuten-Takt. Knapp 1,3 Millionen Euro lässt man sich diese zunächst auf zwei Jahre begrenze Ausweitung des Angebots im Öffentlichen

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2349 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.06.2010