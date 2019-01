Bahnknoten Mannheim: Region pocht auf Nachbesserungen

Timo Schmidhuber

Die Kommunen in der Region verlangen vom Bund Nachbesserungen beim Ausbau des Bahnknotens Mannheim. Das sagten Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger, gestern in Mannheim. Beide begrüßen die geplanten Investitionen in die Schieneninfrastruktur der Region. Sie pochen allerdings auf Planungsalternativen, die dem Lärmschutz an den Strecken sowie dem Ausbau des S-Bahn-Verkehrs stärker Rechnung tragen. Außerdem soll der Ausbau von einem sogenannten Projektbeirat begleitet werden, in dem Vertreter von Bund, Ländern und Bahn sowie Politiker und Bürgerinitiativen aller an den Strecken liegenden Gemeinden südlich und nördlich von Mannheim dabei sein sollen.

Bund und Bahn wollen den Knoten Mannheim in den nächsten fünf Jahren für rund eine Milliarde Euro ausbauen, damit er die künftigen Personen- und Güterverkehre bewältigen kann. Acht Teilprojekte hatte das Bundesverkehrsministerium bereits vergangenen November öffentlich gemacht. Gestern waren Ministeriumsvertreter ins Mannheimer Stadthaus gekommen, um dem Regionalforum Schienenkorridor Rhein-Neckar – in dem die betroffenen Kommunen vertreten sind – Details des Ausbaus vorzustellen. Die Sitzung war nicht öffentlich, im Anschluss gaben Kurz und Dallinger eine Pressekonferenz.

Es sei noch einmal deutlich geworden, dass der Ausbau des Bahnknotens Mannheim „die gesamte Region“ betreffe, betonte Dallinger. Kurz und er kündigten an, dass auch die Region selbst den Prozess „gutachterlich begleiten“ werde. Sie betonten allerdings, dass es nicht Aufgabe der Region sei, alternative Planungen zu liefern. Konkret gehe es bei den Alternativen auch um die Möglichkeit eines Güterzugtunnels oder einer oberirdischen Umfahrung für Güterzüge, um Mannheim vom Lärm zu entlasten. Auf der östlichen Riedbahn in Mannheim werden im Jahr 2025 Prognosen zufolge bis zu 280 Güterzüge innerhalb von 24 Stunden fahren. Derzeit sind es 80.

Die Vertreter des Verkehrsministeriums hätten erklärt, man nehme die Forderungen der Region nach Alternativplanungen und einem Projektbeirat „gerne mit“, wie Kurz aus der Sitzung berichtete. Auch die Bahnvertreter hatten laut Kurz erklärt, dass das in ihrem Interesse sei.

Außer den bereits bekannten Ausbau-Teilprojekten haben die Ministeriumsvertreter weitere geplante Maßnahmen genannt, wie Kurz und Dallinger aus der mehr als zweieinhalbstündigen Sitzung berichteten. Unter anderem seien Ausbaumaßnahmen zwischen Mundenheim und dem Hauptbahnhof Ludwigshafen, die Ertüchtigung eines dritten Gleises zwischen Oftersheim und Hockenheim sowie eine brückenartige Eisenbahnkreuzung bei Schwetzingen vorgesehen. Letzteres soll von Vertretern der Kommunen allerdings als nicht realisierbar bewertet worden sein, wie aus der Sitzung zu hören war. Das Bundesverkehrsministerium kündigte gestern nach Angaben des Verbands Region Rhein-Neckar an, die gestern vorgestellten weiteren Details zum Bahnknoten Mannheim „innerhalb des laufenden Monats“ auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Der Verband will sich in der Sitzung des Planungsausschusses am 3. April mit dem Knoten-Ausbau beschäftigen.

