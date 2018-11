Bahnlärm-Debatte mit Staatssekretär

Zu einem Runden Tisch über Bahnlärm lädt der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) am Montag, 26. November, ein. Gast um 19 Uhr im Lindbergh (Seckenheimer Landstraße 170) ist der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger. Mit dabei sind auch Bürgermeister Christian Specht und Vertreter von Bürgerinitiativen. Es geht um die Frage, auf welchen Trassen der Bahnverkehr künftig durch Mannheim rollen soll und wie Bürger vor Lärm geschützt werden. Diskutiert werden auch Konsequenzen aus den jüngst vom Verkehrsministerium vorgestellten Plänen zum Bahnknoten Mannheim. Alle Interessierten sind eingeladen. Eigentlich war der Besuch von Bilger für Montagvormittag vorgesehen, abends sollte dann noch ein Bürgerdialog stattfinden. Diese Termine seien zum Teil schon plakatiert, so das Büro von Löbel. Aus organisatorischen Gründen gebe es nun aber nur einen gemeinsamen am Abend. imo

