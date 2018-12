Bahnstreik: Schleppender Wochenstart für Pendler in Mannheim

Zögert der Zeiger? Einen ganz kurzen Augenblick sieht es so aus, als wolle er nicht weiterziehen. Tut er natürlich aber doch, pünktlich tickt er zum nächsten Strich, es ist neun Uhr. Hunderte Menschen stehen in diesem Augenblick in der Halle des Hauptbahnhofs und blicken auf die große Anzeigetafel. Jetzt um neun Uhr geht der Streik im Bahnverkehr zu Ende - doch sonst ändert sich erstmal nicht

...