Bald drohen leere Betten

Sinkende Zimmerpreise und daher bald das Ende einiger Familienbetriebe – das droht in Mannheim, weil immer mehr Hotels gebaut werden. Davor hat Achim Ihrig, Vorsitzender des Vereins Hotels2, bei einer Veranstaltung der „Mannheimer Runde“ gewarnt. „Wir müssen also die Nachfrage erhöhen“, schloss Ihrig daraus: „Wir brauchen mehr Übernachtungen.“ Die Stadt solle daher „touristisches Konzept erarbeiten, um neue Märkte zu erschließen“, forderte er.

Überall eröffnen neue Hotels oder sind weitere Häuser geplant. „Wir erleben schon eine ungewöhnlich starke Kapazitätserweiterung, die nicht auf erhöhter Nachfrage basiert“, sagte Ihrig. „Früher hatten wir mal zu wenig Zimmer“, sagte Stefan Kleiber, Vorsitzender der „Mannheimer Runde“, in seiner Begrüßung. Daher wollte sich der Verein, in dem sich mittelständische Unternehmer zum Dialog treffen, mal näher mit dem Hotelbauboom befassen.

Derzeit werden laut Ihrig in Mannheim von 59 Hotels etwa 4335 Zimmer angeboten. Darunter seien 64 Prozent Individualbetriebe und 36 Prozent Häuser der großen Ketten. 80 Prozent der Gäste stammten aus dem Tagungs- und Kongressmarkt, „das ist eines der wichtigsten Nachfragesegmente“, so Ihrig.

Allein in den vergangenen beiden Jahren seien vier Hotels mit zusammen 711 Zimmern eröffnet worden, bis 2022 seien acht weitere Häuser mit 1151 Zimmern im Bau oder geplant. Damit steigt von 2017 auf 2022 die Anzahl der angebotenen Zimmer um 51 Prozent, rechnete Ihrig (Bild) vor.

Er lenkte den Blick zudem auf wichtige Kennzahlen, etwa Zimmerpreis und Auslastung. 2018 habe die durchschnittliche Auslastung bei 70,2 Prozent gelegen, im laufenden Jahr werde sie auf durchschnittlich 65 Prozent sinken – also auf genau jene Schwelle, die Hotels gerade angesichts sehr schwacher Monate wie August oder Januar brauchten, um überhaupt wirtschaftlich zu arbeiten. Der 2018 erzielte durchschnittliche Zimmerpreis liege bei 89 Euro und damit 20 Euro unter Heidelberg. „Es ist also nicht so, dass wir hier die Zimmer zu teuer verkaufen“, betonte Ihrig.

Mehr Großveranstaltungen?

Dabei geht er von 1,131 Millionen Hotelübernachtungen im Jahr 2018 aus – und nicht von den 1,469 Millionen, die das Stadtmarketing nach Angaben des Statistischen Landesamtes meldete. „Da sind auch Campingplätze, Jugendherbergen und Privatunterkünfte drin, das zählt für uns nicht“, stellte Ihrig klar.

Um angesichts der vielen zusätzlichen Betten weiterhin eine durchschnittliche Kapazitätsauslastung der Hotels von wenigstens 65 Prozent zu erreichen, „bedarf es einer Nachfragesteigerung von 441 760 Übernachtungen, also etwa 39 Prozent“, sagte Ihrig. Doch zuletzt sei das nicht gelungen: Bereits von 2017 auf 2018 stieg das Angebot um etwa elf Prozent, die Nachfrage lediglich um etwa fünf Prozent.

Wenn indes das Angebot bei gleichbleibender Nachfrage steige, sinke der Preis. „Das werden sich nicht alle Betriebe leisten können, so dass gerade kleinere Hotels schließen müssen“, fürchtet Ihrig. Am Ende führe dazu zu einer Marktbereinigung. Gerade individuelle Familienbetriebe könnten aber nicht überleben, am Ende steige für die Kunden wieder der Preis.

Abwenden könne man das, wenn es gelinge, neue Märkte zu erschließen. Der Rosengarten-Ausbau und der Kongresstourismus seien wichtig, „aber allein wird das nicht helfen“. Man könne in Mannheim auch „nicht scharenweise Touristen anlocken“. „Man muss über andere Potenziale nachdenken, etwa Medizintourismus, die Verweildauer der Gäste erhöhen und mehr Großveranstaltungen holen“, verwies Ihrig etwa auf die Oldtimer- und Teilemesse „Veterama“ auf dem Maimarktgelände. „Das war eine richtig tolle Veranstaltung für die Zwei- und Drei-Sterne-Hotels“, sagte er: „In die Richtung müssen wir weiterdenken – ich bin optimistisch, dass wir das schaffen“, sagte der Vorsitzende.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.10.2019