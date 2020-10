Bald finanzielle Hilfen für Tierschützer?

Mannheim.Der Mannheimer Gemeinderat will Anfang Oktober über die Richtlinien zur Vergabe von Geldern aus dem ersten eingerichteten Tierschutzbund der Stadt auf Antrag der Grünen Fraktion entscheiden. Demnach soll der Fonds, für den jährlich Mittel in Höhe von 60 000 Euro bereitgestellt werden, eine finanzielle Unterstützung für notwendige tierärztliche Behandlungen und Eingriffe bei Wildtieren und verwilderten (herrenlosen) Hauskatzen bieten. Und finanzielle helfen bei der Pflege und Unterbringung, die für solcher Tiere entstehen. Ferner sollen aus dem Fonds Projekte und Aufklärungsarbeit zum Tierschutz unterstützt werden.

Aufklärung und Behandlungen

„Als Menschen tragen wir Verantwortung für Tiere. Tierschutz ist kein Randthema, sondern eine zentrale Aufgabe für Politik und Gesellschaft“, erklärt Stadträtin Christina Eberle, Sprecherin für Tierschutzpolitik in der Grünen Fraktion in einer Pressemitteilung. Ein wichtiges Signal für den Tierschutz sei die Einrichtung des Mannheimer Tierschutzfonds gewesen, welchen die Grüne Fraktion im Rahmen der letzten Etatberatungen erfolgreich durchsetzen konnte, so Eberle weiter.

„Damit kann künftig die ehrenamtliche Arbeit auf dem Gebiet des Tierschutzes finanziell unterstützt werden. Die Tierschutzvereine und zahlreichen Ehrenamtlichen in Mannheim, die sich in ihrer Freizeit um hilfsbedürftige Tiere kümmern oder Aufklärungsarbeit leisten, sind für die Tierschutzarbeit vor Ort von zentraler Bedeutung“, erklärt Sprecherin Eberle weiter. lia

