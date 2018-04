Balkonbrand in Mehrfamilienhaus auf dem Waldhof

Anzeige

Bei einem Brand auf dem Balkon der Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Glücksburger Weg auf dem Waldhof ist eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, brach das Feuer gegen 2 Uhr aus, die Ursache ist noch unbekannt. Der Brand breitete sich auf die Wohnräume des zum Balkon gehörenden Appartements aus, in dem sich der 38-jährige Bewohner befand. Er kam mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Auch die darüber liegende Wohnung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens wird auf mehr als 200 000 Euro geschätzt. Das Dezernat für Kapitaldelikte hat die Ermittlungen übernommen, mit Ergebnissen ist frühestens in zehn Tagen zu rechnen lr/mat (Bild: Priebe)