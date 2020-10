Balladenabend in der Stadtbibliothek

Zu einem schaurig-schönen Vergnügen lädt die Stadtbibliothek ein: Die „Geisterstunde“ lockt mit Balladen, Gedichten und Musik heute, Freitag, 30. Oktober, 18 Uhr, in den Saal des Dalberghauses, N 3, 4. Texte zum Gruseln, vorgetragen von Kai Rohlinger und musikalisch umrahmt von Daniela Osietzki an der keltischen Harfe und mit Gesang, entführen ins Finstre. Die Veranstaltung kann unter strenger Beachtung der Hygienevorschriften stattfinden, die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt. Deswegen ist eine Voranmeldung unbedingt erforderlich. Der Eintritt kostet fünf Euro. Informationen und Kartenreservierungen gibt’s unter den Telefonnummern 0621/2 93 89 00 oder 0621/2 93 89 35 sowie per Email an stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020