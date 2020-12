Band kämpft gegen Tiefschläge an

Dem Tag hat die Band Yellow lange entgegengefiebert: Ihre Single „Rollercoaster“ samt selbstgedrehten Video wird an diesem Freitag als MP3 unter anderem bei Spotify veröffentlicht. Der Text stammt aus der Feder von Leadsängerin Hannah Lindner. „Im Prinzip geht es um diese viel benutzte Metapher, dass das Leben wie eine Achterbahn ist“, sagt die 18-Jährige. „Aber eben auch um die Höhen und Tiefen.“ Gegen diese Tiefen sollte man ankämpfen. Und obwohl der Song, der stilistisch in Richtung Indie-Rock mit einem Hauch Indie-Pop geht, perfekt in die aktuelle Zeit passt, sei er bereits vor Corona entstanden, sagt die Songwriterin.

Die Auswirkungen der Corona-Krise bekommen Lindner und ihre Bandkollegen Andreas Wroblewski, Magdalena Bojanowski, Jonatan Schuchardt und Valentino Ravlic zu spüren. „Wir hatten noch kurz vorm Lockdown, im März, einen letzten Auftritt“, erzählt Bojanowski. Seitdem hat das Quintett nicht mehr vor Publikum gespielt. „Wir hatten ein paar Festivals in Aussicht, aber nichts, bei dem wir auf den Kosten sitzengeblieben sind.“ Absagen mussten sie auch die Teilnahme bei einem kleinen Festival in Frankreich, das sie mit einer Minitour verbinden wollten, so die Gitarristin.

Gitarrist und Songwriter Wroblewski erzählt, dass die Band es in den vergangenen Monaten sehr ruhig hat angehen lassen. „Eigentlich wollten wir einen Release-Auftritt machen, bei dem wir unsere EP hätten vorstellen können“, sagt der 20-Jährige: „Als dann klar wurde, dass keine Konzerte stattfinden können, haben wir die Idee verworfen und mit dem Songwriting weitergemacht. Wir haben uns in den Proberaum gesetzt und neue Lieder gespielt. Alte Lieder haben wir noch mal überarbeitet.“

EP erscheint im Frühjahr 2021

Die Musiker nutzten die Zeit, um mit ihrem Produzenten Raphael Neikes mehr zu experimentieren. Bereits im Januar steht die nächste Single „Eden“ in den Startlöchern, im Frühjahr erscheint dann ihre EP mit dem verheißungsvollen Titel „A Daydream At Nighttime“. Den Tonträger könne man auch als CD kaufen. „Das ist jetzt unser erstes großes Ding“, sagt Schlagzeuger Schuchardt. Bisher hat die Band ausschließlich Demosongs und Livemitschnitte auf der Videoplattform Youtube gestellt.

Wenn die Bandmitglieder von ihrer Musik sprechen, ist zu spüren, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt. „Magdalena, Jonatan, Andreas und ich waren zusammen in der gleichen Stufe auf der Schule“, erzählt Lindner. Als sich die Band von ihrem ersten Bassisten trennt, rückt der 21-jährige Elektriker Ravlic im November 2019 nach. Ihren Bandnamen haben sie nach dem ersten Song gewählt, den sie zusammen gespielt haben, nämlich „Yellow“ von Coldplay, sagt Wroblewski, der Musik auf Lehramt studiert. Zu der Schweizer Band Yello, auf die sie oft angesprochen werden, gebe es aber keine Verbindung, verrät Bojanowski, die an der Popakademie Musikbusiness studiert. Lindner macht in Hamburg eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin. Sie ist bis zum zweiten Lockdown jedes Wochenende in ihre alte Heimat gekommen, um zu proben. Doch seit Anfang November finden keine Proben mehr statt. „Die Auflagen sind ja im Moment wieder strenger“, sagt sie. Sie hofft, dass sie bald wieder gemeinsam musizieren können.

Vom Staat gibt es keine finanzielle Hilfe. „Wir haben aber kürzlich eine Proberaumförderung der Stadt erhalten, die alle zwei Jahre ausgeschrieben wird“, erzählt Schuchardt, der Musiklehramt in Frankfurt studiert. Seit Oktober wird für die Hälfte der Proberaummiete bezahlt.

Feste Pläne für das kommende Jahr haben die fünf noch nicht geschmiedet. Ravlic hofft auf eine Verbesserung der Situation, lässt aber alles erst einmal auf sich zukommen. „Momentan denke ich nur ans live Spielen in einem kleinen Club“, sagt Schuchardt. „Das würde mir schon so viel bedeuten.“ Bojanowski fügt hinzu: „Es ist ein Traum von uns allen, eine EP-Release-Show zu spielen“, einfach weil wir unser EP unseren Fans zeigen wollen“, sagt sie. Es gebe Gespräche über ein Konzert mit Corona-konformen Hygienekonzept. Ob es aber tatsächlich stattfinden könne, stehe noch in den Sternen, denn Gesundheit gehe vor. „Es geht uns allen so, dass uns das Auftreten fehlt“, sagt Lindner. „Für uns ist das schmerzhaft, aber noch nicht existenziell bedrohlich.“

