Bange Blicke auf die kommenden Jahre

Durch die Finanzhilfen von Bund und Land hat die Stadt Mannheim ihren Haushalt fürs laufende Jahr stabilisieren können. Mit Blick auf 2021 und 2022 drohen aber wieder Löcher – vor allem auch deshalb, weil für diese Jahre Bund und Land keine finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt haben. Das sind die Botschaften des Haushaltsberichts für die ersten neun Monate des laufenden Jahres, den Kämmerer Christian Specht (CDU) zur jüngsten Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats vorgelegt hatte.

Im Juli hatten die Stadträte als Reaktion auf die Corona-Pandemie einen sogenannten Nachtragshaushalt verabschiedet. Durch die Folgen der Pandemie klaffte in der ursprünglichen Haushaltsplanung eine gewaltige Lücke, die abzüglich der Hilfen von Bund und Land immer noch bei rund 120 Millionen Euro lag. Die wurde – so der Nachtragshaushalt – über noch nicht genutztes Geld für geplante Investitionen sowie einen Griff in die Rücklagen geschlossen. Alle dieses und nächstes Jahr geplanten Investitionen sollen beibehalten werden.

Die Kalkulationen für den Nachtragshaushalt sind haltbar, wie der Dreivierteljahresbericht zeigt. Der Ergebnishaushalt – also die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben der Stadt – sieht sogar eine leichte Verbesserung um rund sieben Millionen Euro gegenüber dem Nachtragsplan vor. Bei einem Volumen von rund 1,3 Milliarden Euro ist das aber nur minimal.

„In Summe muss man sagen: Unsere Annahmen haben sich im Wesentlichen bestätigt“, wird Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) in einer Pressemitteilung der Stadt zum Dreivierteljahresbericht zitiert. „Mit Hilfe der Unterstützungsleistungen von Bund und Land konnte der laufende Haushalt stabilisiert werden. So konnte unsere Investitionskraft aufrechterhalten und ein Signal für die Wirtschaft gesetzt werden.“

Kämmerer fordert erneute Hilfe

Kämmerer Christian Specht betont in der Mitteilung, dass die kommenden zwei Jahre aber „sehr schwer“ würden. „Wir müssen daher dringend an unserer vorausschauenden Haushaltspolitik festhalten, um unseren Beitrag zur Krisenresilienz des Haushaltes zu leisten.“ Im Hauptausschuss schlug er den Stadträten vor, Ende des kommenden Jahres nicht gleich einen Doppelhaushalt für 2022 und 2023 aufzustellen, sondern erstmal nur einen Einjahresplan für 2022. „Weil die Krise wahrscheinlich erst 2022 voll durchschlägt“, so der Kämmerer.

In den kommenden Jahren werde es zu weiteren „erheblichen Belastungen für den Haushalt“ kommen, heißt es in der Rathaus-Pressemitteilung, die auf die Sondersteuerschätzung vom September verweist. Die zeige, dass die Kommunen für die Jahre 2021 bis 2023 mit neuerlichen Rückgängen der Erträge rechnen müssten. Bund und Land hätten bisher keine Aussagen zu weiteren Stützungsmaßnahmen gemacht.

„Eine Stabilisierung der Kommunalfinanzen ist auch in den kommenden Jahren dringend geboten, um Planungssicherheit herzustellen, die Investitionsfähigkeit der Gemeinden zu erhalten und eine Belebung der Wirtschaft nicht zu konterkarieren“, so Specht.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020