Bar-Betreiber nehmen strengere Auflagen gelassen

Gleich 16 Gäste einer Shisha-Bar in Bremerhaven erlitten im vergangenen März eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Und in Ludwigsburg brach im selben Monat ein 19-Jähriger nach dem Besuch einer solchen Bar zusammen. Auf diese und ähnliche Fälle reagiert jetzt das baden-württembergische Wirtschaftsministerium: Die Kommunen müssen in Zukunft kontrollieren, ob in Räumen, in denen Wasserpfeifen angeboten werden, ausreichend große Lüftungsanlagen vorhanden sind. Außerdem müssen die Betreiber Kohlenmonoxid-Melder installieren.

In der Shisha-Bar „Kanka Orientdeluxe“ in der Mannheimer Innenstadt müssen die Betreiber deshalb etwas umrüsten. Nach Auskunft von Geschäftsführer Temel Bayraktar wird der Motor der Lüftungsanlage ausgetauscht. „Wir sind noch nicht hundertprozentig da, wo wir hinmüssen.“ Auch Geräte, die vor zu viel Kohlenmonoxid (CO) warnen, müsse man noch installieren.

Das geruchlose Gas entsteht beim Verglühen der Kohle, kann über die Lunge ins Blut gelangen und dort den Sauerstofftransport erschweren. Gesundheitliche Folgen sind auch langfristig möglich, denn CO reichert sich im Blut an. Das Wirtschaftsministerium nimmt deswegen jetzt die Kommunen in die Pflicht: Sie müssen kontrollieren, ob Betreiber von Shisha-Bars ihre Betriebe entsprechend nachrüsten.

Ganz neu sind die Auflagen nach Ansicht von Temel Bayraktar allerdings nicht: Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe habe bereits Regeln aufgestellt. So sollte die Lüftungsanlage zum Beispiel so dimensioniert sein, dass sie mindestens 130 Kubikmeter Luft pro Stunde und brennender Wasserpfeife nach draußen befördert und durch Frischluft ersetzt. Zum Schutz der Gäste, aber auch der Mitarbeiter.

Auflagen stoßen auf Zustimmung

Für Mannheim ist das alles allerdings nur teilweise neu. Man habe auch bisher schon kontrolliert, ob Shisha-Bars die Vorgaben des Gaststättengesetzes erfüllen, sagt eine Sprecherin auf „MM“-Nachfrage. Neu sei aber, dass die Regeln jetzt für alle Gaststätten gelten, in denen Gäste Shishas rauchen können. Man könne nun eine sogenannte Allgemeinverfügung für das ganze Stadtgebiet erlassen. „Damit werden auch Gaststätten erreicht, in denen der Konsum von Shishas bislang nicht bekannt war.“ Für wie viele der rund 1300 gastronomischen Betriebe in der Stadt das gilt, weiß die Stadt allerdings nicht.

Auch wenn Umbaumaßnahmen nicht in jedem Gebäude so einfach umzusetzen sind: Bei den Betreibern stoßen die Auflagen unterm Strich durchaus auf Zustimmung. Einige von ihnen halten sie ohnehin schon ein. „Wir haben neue Lüftungsanlagen, und CO-Melder haben wir auch“, sagt der Geschäftsführer einer Bar in den Quadraten, der seinen Namen und den seines Betriebs aber nicht nennen will. „Man sollte schon darauf achten“, findet er.

