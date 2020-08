Bar "Nummer 6" im Jungbusch darf bleiben

Mannheim.Es war eine Nachricht, die in den vergangenen Tagen für Aufregung sorgte: Am Freitag hatten die Betreiber der Kultbar „Nummer 6“ im Mannheimer Jungbusch auf ihrer Facebook-Seite angekündigt, dass das Lokal ab September schließen müsse, da der Pachtvertrag nicht verlängert werde. „Alternative Bars wie die Nummer 6 passen offensichtlich nicht in das ‚Aufwertungskonzept‘ der verwaltenden

...