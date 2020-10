Bar schließt vorerst

Aufgrund der aktuellen Situation und den verschärften Corona-Maßnahmen, bleibt die Café Bar der Alten Feuerwache vorerst geschlossen. Das hat die Leitung am Dienstag in einer Pressemitteilung verkündet. Demnach bleibt aber der gastronomische Service bei Veranstaltungen in der Halle der Alten Feuerwache wie gehabt bestehen.

Weiterhin Getränke bei Konzerten

Außerdem können Gäste donnerstags bei der kostenlosen Konzertreihe „Homemade & Fresh“ nach den Konzerten den Abend in der Halle in Bar-Atmosphäre ausklingen lassen. Tickets für Veranstaltungen hier können im Büro der Alten Feuerwache gekauft werden – nach vorheriger Anmeldung unter info@altefeuerwache.com oder telefonisch unter 0621/293 92 81.

Ebenso können Tickets für verschobene oder ausgefallene Veranstaltungen, die in der Café Bar gekauft wurden, auf diesem Weg zurückgegeben werden. Es wird empfohlen, Tickets online zu kaufen und zuhause auszudrucken. lia

