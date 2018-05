Anzeige

Natürlich bin ich für den Erhalt und die Sanierung – schon allein deshalb, weil die Mannheimer in einer schwierigen Zeit nach dem Krieg, als es praktisch noch nichts gab, ihre Begeisterung für das Nationaltheater gezeigt und sich das Geld für den Bau quasi am Mund abgespart haben. Das Haus ist daher ein wichtiges Zeichen der Zeit. Natürlich muss es den heutigen Gegebenheiten angepasst werden. Aber am Erhalt dieses Gebäudes führt kein Weg vorbei.

Barbara Waldkirch, Inhaberin Verlag Waldkirch