Bargeld aus Bauwagen geklaut

Anzeige

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag gegen 13 Uhr aus einem in der Mannheimer Straße in Käfertal abgestellten, unverschlossenen Baustellenfahrzeug Bargeld entwendet. Aus in dem Wagen deponierten Geldbörsen stahl der Dieb mehrere hundert Euro. Während des Diebstahls beobachtete einer der Geschädigten den Tatverdächtigen und konnte ihn kurzzeitig festhalten. Da sich dieser schließlich jedoch wieder losriss, gelang ihm die Flucht in Richtung Käfertaler Bahnhof mit einem Fahrrad, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist von nordafrikanischem Erscheinungsbild, circa 25 bis 28 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er hat kurze Haare und war mit einem hellem T-Shirt und Blue-Jeans bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/71 84 90 mit dem Polizeirevier Käfertal in Verbindung zu setzen. has/pol