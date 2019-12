Bargeld aus Tresor gestohlen

Bei einem Einbruch in Büroräume „Am Friedensplatz“ in der Oststadt haben Unbekannte Bargeld, EC-Karten und Schlüssel für ein Fahrzeug aus einem Tresor gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verschafften sich die Einbrecher über eine eingeschlagene Fensterscheibe Zugang. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen, 8 Uhr. Angaben zur Schadenshöhe konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei bittet um Hinweise an das Revier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621/ 1 74 4 44 oder an die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1 74 33 10. pol/jeb

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019