Bargeld in den Socken

Eine 24-jährige Frau ist in einem ICE aus Richtung Karlsruhe kommend bestohlen worden. Wie die zuständige Bundespolizei gestern mitteilte, sei als Tatverdächtiger ein 19-jähriger Gambier ermittelt worden. Die Frau habe am Samstagabend in dem Zug ihren Sitzplatz verlassen, dabei aber ihre Handtasche zurückgelassen. Bei ihrer Rückkehr an den Platz habe die junge Frau bemerkt, dass ein 20-jähriger Landsmann des späteren Tatverdächtigen erst auf ihrem Platz saß und anschließend auf den schräg gegenüberliegenden Sitzplatz wechselte. Als sie den Inhalt ihrer Tasche überprüfte, stellte Sie das fehlende Bargeld in Höhe von 150 Euro fest.

Falsche Papiere vorgelegt

Die am Mannheimer Hauptbahnhof verständigte Bundespolizei brachte die beiden Männer auf die Wache. Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen wurde Bargeld in entsprechender Stückelung in den Socken aufgefunden. Die Bundespolizei ermittelt nun den genauen Tathergang sowie die in Frage kommende Beteiligung des 20-Jährigen. Der junge Mann wies sich zudem gegenüber den Beamten mit Papieren eines 22-jährigen Freundes aus. Da das Duo zudem ohne Fahrschein unterwegs war, erwartet beide obendrein eine Anzeige wegen Beförderungserschleichung. Nachdem die Identität des 19-Jährigen festgestellt und das Bargeld sichergestellt wurde, durften die jungen Männer die Dienststelle wieder verlassen. pol/cs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019