Barmer: Warten in der Kälte vermeiden

Den Versicherten Wartezeiten ersparen und das Risiko durch Corona oder andere Infektionen reduzieren: Das möchte die Krankenkasse Barmer durch eine Online-Terminvereinbarung, die ab diesem Mittwoch möglich ist. Darauf weist Sebastian Zeilfelder, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Mannheim, hin. Wer online einen Termin anfrage, bekomme „innerhalb von 24 Stunden einen Rückruf zur Terminbestätigung. Danach werden die Kontaktdaten wieder gelöscht“, heißt es in einer Mitteilung. Zwar dürften sich bereits jetzt maximal zwei Kunden gleichzeitig in einer Barmer-Geschäftsstelle aufhalten. Zudem sorgten Plexiglaswände an allen Beratungsplätzen zusätzlich für Schutz. Doch gerade in der kalten Jahreszeit sei die Online-Terminvergabe unter www.barmer.de/a006073 sinnvoll, um Wartezeiten vor der Geschäftsstelle zu vermeiden. red/bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020