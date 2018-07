Barmherzigkeit als medizinischer Auftrag

Anzeige

1 waagerecht: „Möge das Theresienkrankenhaus sein eine Pflanzstätte wahrer Gottes- und Nächstenliebe im Geiste und unter dem Schutze der Hl. Theresia.“ Mit diesem Wunsch beginnt jene Urkunde, die dem Grundstein des Ordensspitales an der Bassermannstraße eingefügt wurde – im Juni 1927. Als „die Stätte der Heilung“ mit Raum für 345 Kranke, 70 Schwestern und eben so vielen Mitarbeitern im Dezember 1929 eingeweiht wurde, läutete erstmals die Glocke der Kapelle. Inzwischen hat sich das TKH zu einem Krankenhaus der „Zentralversorgung“ entwickelt. Ab 2019 steigen die Barmherzigen Brüder Trier als neuer Gesellschafter ein. Neun Jahrzehnte haben Barmherzige Schwestern die Einrichtung getragen. Gesucht wird der Name des Heiligen, nach dem der Freiburger Orden benannt ist. wam