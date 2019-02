Barock, Klassik und Moderne beim „Enjoy Classic“-Festival

Von heute bis Sonntag, 17. Februar, findet die zweite Auflage des Festivals „Enjoy Classic“ mit Musik aus Barock, Klassik und Moderne statt – für das Abschlusskonzert der gemeinsamen Veranstaltung von Musikforum Mannheim und Evangelischer Markusgemeinde verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Am Sonntag um 17 Uhr präsentieren Cordula Stepp und Annette Wieland (Gesang), Katharina Brand (Klavier) sowie Ernst Konarek (Texte) einen musikalisch-literarischen Abend mit Musik von Hensel, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann und Brahms in der Markuskirche auf dem Almenhof. Einen Abend zum Schmunzeln, der nachdenklich macht, versprechen die Veranstalter. Um die Tickets zu gewinnen, genügt ein Anruf heute zwischen 7 und 13 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), bei dem das Stichwort „Markuskirche“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer genannt werden müssen. Die Gewinner werden heute zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Dirr)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019