Barockes Oratorium von Händel in der Christuskirche

Die Melanchthonkantorei Mannheim führt am Sonntag, 21. Oktober, um 17 Uhr das Oratorium „Israel in Egypt“ von Georg Friedrich Händel in der Christuskirche, Werderplatz 15, auf. Es stellt neben dem „Messias“ das wohl meist gespielte Oratorium Händels dar. Die sechs Solisten sind: Sabine Goetz (Bild), Antonia Schuchardt, Thomas Nauwartat-Schultze, Andreas Weller, Jens Hamann, und Timothy Sharp. Dafür verlost der „MM“ drei Mal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Händel“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. / has

