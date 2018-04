Barriere für Kröten und Frösche

Anzeige

Bei Regen ist viel los

In regelmäßigen Abständen sind am Zaun Eimer eingegraben, in die die Kröten während ihrer nächtlichen Wanderung hineinfallen. Abends, nach Einbruch der Dunkelheit, und am Morgen gehen ehrenamtliche Helfer des NABU den Zaun der Länge nach ab und sammeln die Tiere ein, um sie sicher auf die andere Straßenseite zu bringen. Das dauert bei jedem Gang rund drei Stunden – denn es sind nicht nur Kröten, sondern auch Frösche und Molche unterwegs, die alle der Art nach gezählt und registriert werden müssen, bevor sie in das Laichgewässer auf der anderen Seite entlassen werden.

Weil es in der vergangenen Nacht geregnet hat, findet sich heute so einiges in den Eimern. Holger Wiegand zeigt eine rot gepunktete Knoblauchkröte, die geduldig auf seiner Handfläche sitzenbleibt: „In Baden-Württemberg ist diese Art selten, aber wir haben hier viele davon.“ Ihren Namen hat sie daher, dass sie bei Bedrohung ein Sekret absondert, das tatsächlich nach Knoblauch riecht. Auch dicke Erdkröten, Gras- und Wasserfrösche, Berg- und Teichmolche sind im Eimer. „Erdkröten sind giftig. Man kann sie anfassen, aber dann nicht mit der Hand in die Augen wischen, das brennt fürchterlich“, kann Michael Günzel aus eigener Erfahrung berichten. Die Tiere schützen sich damit gegen Fressfeinde. Von denen gibt es viele, zum Beispiel Greifvögel, Marder und Schlangen. Begegnen sie Letzteren, pumpen sich die Kröten mit Luft auf, um größer zu wirken. Und Störche? „Für die sind Frösche eine Leibspeise“, sagt Wiegand.

Günzel und Wiegand sind in der Arbeitsgruppe Amphibien und Reptilien tätig. Auch wenn die Arbeit am Amphibienzaun zeitaufwendig ist: Man merkt, dass sie mit Herzblut bei der Sache sind. Doch es ist nicht nur die Freude an der Natur, die sie antreibt. Die Amphibien, um die es hier geht, stehen unter Artenschutz. Der Mensch, der immer mehr Landwirtschaft betreibt, Straßen baut und die Umwelt verschmutzt, bedroht ihren Lebensraum.

Wiegand dreht einen Bergmolch auf den Rücken und zeigt dessen orangeroten Bauch. „Viele wissen gar nicht, was für schöne Tiere in ihrer unmittelbaren Umgebung leben“, sagt Günzel, „aber man kann ja nur schützen, was man auch kennt. Deswegen veranstalten wir vom NABU auch Beobachtungsspaziergänge, damit die Menschen die Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen.“ Dabei gibt es unheimlich viel zu entdecken. Wie an diesem regnerischen Tag, an dem es sich so richtig gelohnt hat, vor die Tür zu gehen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.04.2018