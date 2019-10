Barrierefreiheit in der EU

Die AG Barrierefreiheit lädt am Mittwoch, 6. November, um 18 Uhr zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung in der Abendakademie ein. Das Thema ist die Umsetzung der europäischen Richtlinien zur Barrierefreiheit. Diese sind dazu da, dass auch private Unternehmen ihre Waren und Dienstleistungen so anbieten, dass sie von behinderten Menschen genutzt werden können. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Veranstaltungsraum in der Abendakademie über eine technische Einrichtung für Hörgeschädigte verfügt, und dass Gebärdensprach- und Schriftdolmetscher anwesend sein werden. Einlass ist ab 17.30 Uhr. pat

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.10.2019