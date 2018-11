Basar für gebrauchte Skier

Die weiße Saison steht vor der Tür, daher laden der Ski-Club Mannheim, die Skischulen und die MTG am 10. November wieder zu ihrem traditionellen Skibasar auf den Parkplatz der MTG im Pfeifferswörth 13. Ab 11 Uhr kann dort jedermann sein gebrauchtes Wintersport-Equipment abgeben, die Helfer der Skischulen verkaufen es dann von 13 bis 16 Uhr in Kommission. Die Snowboard-Garage Maxdorf ist wieder mit einer mobilen Schleifmaschine dabei und bietet für Snowboards einen Wachs- und Kantenservice an. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, es gibt Crêpes, Spezialitäten vom Grill, Glühwein sowie alkoholfreien Punsch und kalte Getränke. Zudem bieten die Aktiven des Clubs und der Schulen Informationen über ihre Winterreisen. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.11.2018