Basar zwischen CDs

Zu einem großen Sommerflohmarkt mit Live-Musik und einem Singprojekt lädt die Musikbibliothek Mannheim an Samstag, 1. Juni, von 10 bis 17 Uhr ein. Die Veranstaltung findet sowohl in der Musikbibliothek als auch im Dalbergsaal des Dalberghauses in N 3, 4 statt.

„Eine Etage voll Musik“ lautet das Motto der Veranstaltung. Dabei können Schnäppchenjäger auf eine große Auswahl an Büchern, Zeitschriften, CDs, Musiknoten, DVDs und Schallplatten auf dem Flohmarkt freuen.

Offener Chor

Von 11 bis 12 Uhr spielt Lola Demur Songs aus verschiedenen Disney-Filmen. Demur ist eine ausgebildete Sängerin und gibt seit vielen Jahren Gesangs- und Klavierunterricht im Raum Schwetzingen und Mannheim. Zwischen 12.30 und 13.30 präsentiert der Sänger und Gitarrist Wolfgang Janz aus Mannheim Coversongs aus den 50er, 60er und 70er Jahren.

Ein Singprojekt im Dalbergsaal bietet ab 15 Uhr Unterhaltung. Organisiert wird „Sing! Sing! Sing!“ vom Migrationsbeirat, von der Stadtbibliothek und der Popakademie. Das Ziel des Projekts ist es, durch einen offenen Chor interkulturelle Begegnungen zu schaffen. Unabhängig von Herkunft oder sprachlichen Barrieren. Der Eintritt ist frei. jeb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019